Vliegtuigje neergestort in Brugge: ervaren piloot ontsnapt aan ergste dankzij parachute. “Konden niet geloven wat er gebeurde”

BruggeVlakbij de Torhoutsesteenweg in Sint-Andries is vrijdagmiddag een vliegtuigje neergestort op de rijbaan. De piloot kon het vliegtuig gelukkig wel ‘zacht’ doen landen met behulp van een speciale reddingparachute. De man - een zeer ervaren piloot en instructeur - bleef de hele tijd in het vliegtuigje zitten, maar ontsnapte aan het ergste. Ooggetuigen beseffen dat de crash veel erger kon aflopen. “Ik kreeg telefoon dat er een vliegtuig op mijn garagepoort was neergestort. Pas toen ik foto’s zag, besefte ik dat het geen grap was.”

Het was een bijna surreëel zicht vrijdagmiddag omstreeks 14.20 uur boven Sint-Andries: een sportvliegtuigje viel er bijna loodrecht naar beneden. Het was duidelijk te zien hoe het vliegtuig relatief traag neerdaalde dankzij een speciale parachute. Over de omstandigheden bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid. Wel is op beelden te zien hoe het toestel op de baan terechtkomt, waarna de piloot het veilig en ogenschijnlijk lichtgewond kan verlaten.

Een getuige hoorde plots een ontploffing. “Het vliegtuig daalde traag neer dankzij een parachute", zegt de man. “Vlak nadien zag ik een licht bebloede man naast het vliegtuigje die volledig in shock was."

Het sportvliegtuigje kwam uiteindelijk op z'n neus tot stilstand vlak naast een woonwijk. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Er zouden buiten de piloot geen andere mensen gewond geraakt zijn. Over de precieze omstandigheden is momenteel nog niet heel veel duidelijk. Wel staat vast dat het om een zeer ervaren piloot en instructeur gaat. Al vanaf zijn 16de droomde de man van een carrière als piloot. Hij staat in vliegmiddens bekend als een zeer gerespecteerd piloot die veiligheid hoog in het vaandel draagt.

Bekijk hier hoe het vliegtuigje langzaam neerstort en de piloot heelhuids uit het toestel kruipt:

Piloot bij bewustzijn

Brugs korpschef Dirk Van Nuffel ging ter plaatse. “Met de piloot gaat het goed. Hij was bij bewustzijn en raakte lichtgewond", aldus Van Nuffel. “Volgens getuigen zou een stuk van de cockpit zijn losgekomen, waarna er meteen een parachute uit het vliegtuig sprong. Daardoor was de bestuurbaarheid van het vliegtuig moeilijk, maar kon het vliegtuig wel rustig naar beneden komen. Van welke hoogte het vliegtuigje uit de lucht viel, zal moeten blijken uit de verdere vaststellingen van de luchtvaartpolitie.” Wat er precies scheelde met het vliegtuig waardoor de noodprocedure in gang werd gezet door de piloot, zal moeten blijken. De luchtvaartpolitie neemt het onderzoek verder in handen.

Enkele ooggetuigen beseffen ondertussen dat de crash veel erger kon afgelopen zijn. “Ik was aan het werk vlakbij de plaats waar het vliegtuig neerstortte”, vertelt Haroon Amiri. “Ik hoorde plots een luide knal in de lucht. Toen ik omhoog keek, zag ik een vliegtuig met een parachute. De eerste momenten geloofde ik nauwelijks wat ik zag.” De man belde daarop zijn baas, aangezien het vliegtuigje uiteindelijk neerkwam op de garagepoort van zijn werkgever. “Toen ik die telefoon kreeg, dacht ik eigenlijk aan een grap", vertelt Tony Spegelaere. “Maar toen zag ik de beelden en besefte ik dat het realiteit was.”

BRS-systeem

Het feit dat de piloot zijn verhaal zonder al te grote kleerscheuren kan navertellen, heeft hij te danken aan het BRS-systeem in zijn vliegtuig. Het Ballistic Recovery System zorgde er namelijk voor dat de piloot en het vliegtuig aan een lage snelheid naar beneden konden komen - naar schatting zo'n 20 à 25 kilometer per uur. “Eigenlijk is het gewoon een grote parachute die aan zo’n vliegtuig is gemonteerd”, legt een ervaren piloot uit. “Als je aan een hendel trekt in een noodsituatie, schiet er een raket los met de parachute eraan vast. Ik kan me niet uitspreken over deze specifieke situatie, maar wellicht was dat voor de piloot de meest veilige optie. Brugge is een stedelijk gebied en veel open ruimte voor een normale noodlanding was er wellicht nergens”, zegt de man.

Bij gebrek aan plaats of als je als piloot het risico wil vermijden om op bijvoorbeeld een drukke baan een noodlanding te maken, kan je dus opteren om het BRS-systeem te activeren. “De plaats van de landing is dan wel eerder op goed geluk”, zegt de ervaringsdeskundige. “Maar als piloot heb je dan wel de zekerheid dat je vliegtuig én jijzelf – want die man zat de hele tijd in het toestel – aan een lage snelheid naar beneden komt en je het in principe met zekerheid zal overleven.”

