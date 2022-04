Vlaanderen steunt project waarbij Brugge en Gent verkeerstellingen of luchtkwaliteit beschikbaar maken voor iedereen

Stad Brugge wil, samen met de stad Gent, met het LODE-project (Lokale Open Data Economie) lokale overheden inzichten aanreiken om de vraag, de mogelijke baten en verwachte kosten van ‘open data’ in te schatten. Open databronnen zijn gegevens – bijvoorbeeld verkeerstellingen of luchtkwaliteit - die door de stad gemeten of verzameld worden en vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Zo hing Brugge camera’s in de belangrijkste winkelstraten tussen ‘t Zand en de Markt. Ze moeten de drukte door shoppers of bezoekers in kaart brengen én beter helpen voorspellen.