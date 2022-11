Vlaanderen pompt 50 miljoen in West-Vlaamse fietspaden

In het kader van het GIP (geïntegreerd investeringsprogramma) ging er in 2022 in totaal 328 miljoen euro naar fietsinfrastructuur in Vlaanderen, waarvan er dus zo’n 50 miljoen in West-Vlaanderen wordt besteed. “Daarmee komt de Vlaamse regering haar belofte na om de fietspadinvesteringen op te trekken tot 300 miljoen euro”, zegt parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die de cijfers opvroeg bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld). Het gaat van plaatsen van extra verlichting en het onderhouden van de fietspaden tot het volledig herinrichten van gevaarlijke punten, al zijn nog niet alle projecten uitgevoerd.