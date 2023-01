Vlaanderen overweegt tijdelijke voetgangersbrug aan defecte Krakele

De bruggenmiserie in Brugge kent zo een extra hoofdstuk. Na de vele andere verouderde bruggen langs de Ringvaart weigerde ook de Krakelebrug dienst na een aanvaring. Dat is precair voor dat deel van Brugge, richting Sint-Pieters. Heel veel verkeer verkiest nu de Scheepsdalebrug om de stad binnen of buiten te rijden. Op een vraag van Vlaams parlementslid en Brugs schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) aan bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld Plus) over de toekomst van de brug, antwoordt die laatste als volgt: “De plaatsing van een tijdelijke voetgangersbrug wordt overwogen in overleg met de stad Brugge. We hebben de dienst Vlaamse Waterweg gevraagd om een nieuwbouwdossier op te starten.”