Vlaanderen legt geld op tafel om Havenbus op baan te houden

De Havenbus voorziet vanuit acht locaties tussen Oostende, Brugge en Zeebrugge kosteloos collectief vervoer naar bedrijven in de haven. “Met deze subsidie ondersteunen we duurzaam woon-werkverkeer, specifiek toegepast op de vervoersnoden van de werknemers in haven”, aldus minister Peeters. “Werknemers van havenbedrijven krijgen met de Havenbus de mogelijkheid om in de haven te werken zonder dat ze een auto moeten gebruiken.”

Ook in Gent en Antwerpen

Momenteel maken 14 bedrijven, grote bedrijven in de haven en interimkantoren in de regio, gebruik van de Havenbus. Het vervoer is toegankelijk voor alle werkkrachten voor de haven van Zeebrugge: vaste werknemers, uitzendkrachten, stagairs en jobstudenten. Een rit met De Havenbus reserveren kan via de werkgever of werknemer gebeuren. Sinds 2012 verleent het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) subsidies voor het organiseren van bijzonder geregeld vervoer voor de ontsluiting van de tewerkstellingsgebieden in de Vlaamse zeehavens. Naast Zeebrugge bestaat er ook collectief werknemersvervoer in de havens van Gent en Antwerpen.