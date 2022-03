Vlaamse regering zet licht op groen voor definitieve bescherming van houten garnalenvisser Z.116 Nostalgie

De N.116 Nostalgie is één van de laatste houten vissersvaartuigen in België. Het schip werd gebouwd op de werf Leon Degraeve in Zeebrugge in 1961 en is daarmee het oudste nog in de vaart zijnde houten visserschip van Belgische makelij. De specifieke bouwwijze werd destijds van meester op leerling doorgegeven en verder proefondervindelijk geperfectioneerd tot het ideale schip om ter hoogte van de Belgische kust te vissen. De schepen van dit type laten een evolutie zien van het houten kustvissersschip als een rondspant kielschip met zeilen naar een gemotoriseerd houten schip dat geschikt was voor de plankenvisserij (een techniek van vissen waarbij twee planken de mond van het net openhouden).