Vlaamse overheid kent Concertgebouw half miljoen euro toe voor vernieuwing van inkom en plaatsing warmtepompen

voetbal jupiler pro league Miron Muslic sluit jaar straks af met Cercle Brugge in Mechelen: “Achtste plaats? Onderge­schikt aan opleiden”

Drie maanden nadat hij het sportieve roer in handen kreeg bij Cercle Brugge, de eerste opdracht als hoofdtrainer in zijn carrière, sluit Miron Muslic (40) vanavond op KV Mechelen de voetbaljaargang 2022 af. Zonder rancune over de bekeruitschakeling eerder deze week, met de blik reeds gericht op de komende vier maanden.

23 december