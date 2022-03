Vlaams geld voor restauratie 't Hof van Maldeghem en Kloosterkerk van Rode Nonnen

Knokke-Heist Altijd gedroomd van een eigen station? NMBS verkoopt leegstaand stationsge­bouw in Heist: “Uniek stukje vastgoed”

Een uniek stukje vastgoed in Knokke-Heist staat te koop. En neen, het gaat niet om een villa in het Zoute of een appartement met zeezicht, wél om het stationsgebouw van Heist. De NMBS wou niet meer investeringen in de gebouwen, waarop het gemeentebestuur aandrong op een verkoop. “We zijn ook zelf kandidaat-koper”, zegt burgemeester Piet De Groote. Potentiële eigenaars leggen best wel een aardig zakcentje opzij én zullen niet zomaar alles kunnen doen met het gebouw, zo blijkt.

24 maart