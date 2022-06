Vlaams en Nederlands toptalent veroveren strand van Zeebrugge op dag 2 van Live Is Live: “Een geweldig festival”

De wachtrijen bij het binnenkomen van het festival waren dit keer behoorlijk lang, en dus misten enkele bezoekers de eerste tonen van Suzan & Freek. Maar dat was dan ook het enige minpuntje tijdens de tweede dag van Live Is Live. “Het is hier wel vijftien graden frisser dan in 't stad”, grinnikte Tourist Le MC tijdens zijn optreden. Door de opkomende noorderwind konden de festivalgangers eerder dan in het binnenland een extra trui gebruiken. Metejoor zorgde voor het eerste echte meezingmoment en de Nederlandse band BLOF verraste met een stevige set. “We organiseren zelf binnen twee weken een strandfestival (Concert at Sea, red.), maar we staan te kijken van de professionele organisatie hier”, zegt frontman Paskal Jakobsen.

Zeeland

“We staan natuurlijk niet zo heel vaak in België, het is in onze dertigjarige carrière zelfs de eerste keer op een strandfestival. En dan te bedenken dat we eigenlijk vlakbij wonen, in Zeeland. Voor ons is het altijd een beetje afwachten hoe het Belgische publiek zal reageren. Hier spelen we een andere set dan pakweg in Nederland, omdat we natuurlijk vooral de meer gekende liedjes willen laten horen. De reacties van het publiek waren wel geweldig. En het zicht vanaf het podium was dat ook.”