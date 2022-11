Vlaams Belang stelt zich vragen bij aankondiging CD&V-lijst met Dirk De fauw als lijsttrekker: “Maak hier geen burgemeestersverkiezingen van”

Waardamme/Ruddervoorde REPORTAGE. Dorp in rouw na moord op Maud (8) en Ona (5): “Een vader moet een beschermen­gel zijn. Hoe leg je dit uit aan kinderen?"

Woorden zijn er niet om te omschrijven welke tragedie er zich woensdagavond afspeelde in een boerderij op de grens van Waardamme en Ruddervoorde. En toch is het al twee dagen hét gespreksonderwerp binnen de ‘8020-gemeenschap’. Aan de schoolpoort, aan de toog of gewoon onder de kerktoren. Wij dompelen ons onder in een gemeenschap in diepe rouw. “Waarom? Waarom toch? Het zijn kinderen, in godsnaam.”

18 november