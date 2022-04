Vlaams Belang eist extra vergadering over zinloos geweld in Brugge: “De maat is vol”

“Dit kan zo niet verder. Week na week wordt onze stad opgeschrikt door feiten van zinloos geweld , massale vechtpartijen, zware drugsdelicten, grof vandalisme”, zegt Sintobin. “En dan spreek ik nog alleen maar over de feiten die we te horen of te lezen krijgen via de lokale media. Want wekelijks krijg ik daarbovenop telefoontjes, mails van Bruggelingen die mij feiten signaleren. Om een helikopterzicht te krijgen van de criminele feiten in onze stad en het beleid dat daar tegenover staat eis ik een extra berek, een vergadering met alle politieke fracties. Het zou wenselijk zijn om ook iemand van het parket uit te nodigen en misschien moeten we ook een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs in onze stad uitnodigen. Tijd om te handelen, het gepalaver is voorbij.”