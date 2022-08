Vlaams Belang dient motie in tijdens gemeenteraad: “Ventilus moét ondergronds”

Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn dwars door West-Vlaanderen die in 2019 werd aangekondigd. Die moet de groene stroom van de vele windmolens op zee naar het binnenland brengen. Het huidige hoogspanningsnetwerk volstaat daarvoor niet. Normaal wordt in september door de Vlaamse regering beslist of Ventilus ondergronds of bovengronds wordt gerealiseerd. Bij dit dossier zijn tien gemeenten betrokken, waaronder Brugge. Zes van de tien burgemeesters, waaronder Dirk de Fauw, kiezen voor de ondergrondse oplossing.