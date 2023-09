Visser (36) die uit kanaal werd gehaald in Brugge sukkelde zelf in water: “Geen tussenkomst van derden”

Nieuwe kunstgras­ter­rein voor voetbal­ploeg JVV Sint-An­dries officieel ingehul­digd

JVV Sint-Andries start het nieuwe voetbalseizoen met een gloednieuw kunstgrasterrein in de Robrecht Van Vlaanderenlaan. “Nadat we enkele jaren op een aardappelveld moesten spelen, is het vooral voor de jeugd een plezier om nu in comfortabele omstandigheden te kunnen voetballen”, zegt een tevreden voorzitter Stefaan Beernaert.