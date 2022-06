Vijftiger veroordeeld tot 40 maanden cel voor invoer van 750 kilogram hasj via camper

In de haven van Zeebrugge werd de camper van de beklaagde op 27 september 2021 aan een grondige controle onderworpen door de douane. Een drugshond had immers een verdachte geur opgemerkt. In een vroegere watertank onder de vloer van het voertuig werden 47 pakketten drugs ontdekt. In totaal ging het om liefst 750 kilogram hasj. De drugs hebben volgens het openbaar ministerie een straatwaarde van 2,5 miljoen euro.

De beklaagde was zelf naar Zeebrugge afgezakt, maar rook onraad toen hij hoorde dat zijn camper door de scanner moest. S. sloeg op de vlucht en kon pas op 21 oktober in Spanje ingerekend worden. In zijn verhoor gaf hij toe dat hem in Marokko 10.000 euro was beloofd voor de drugstrafiek. Een motorrijder zou hem in Zeebrugge begeleiden naar een plaats waar ze de drugs zouden uithalen.