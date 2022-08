Vijf vissers die meeste afval uit Noordzee haalden, krijgen foodbox van North Sea Chefs als dank

Assebroek Angelo (35) is weer thuis na harttrans­plan­ta­tie: “Precies alsof ik de coronare­gels weer moet volgen. Alleen is dat deze keer met plezier”

Angelo Van Loo (35) is ruim twee weken na zijn harttransplantatie weer thuis in Assebroek (Brugge). De broer van ex-profvoetballer Anthony (33) is nog moe, maar met zijn nieuwe hart gaat alles uitstekend. “Volgens de dokters kan het eigenlijk niet beter gaan. Ik moet nog voorzichtig zijn, maar het is heel prettig om terug thuis te zijn”, zegt hij.

