Vijf redenen waarom je Bomboclat, de festivalafsluiter van deze zomer in Zeebrugge, zeker niet mag missen

De setting

Het festival vindt al vijf jaar plaats in Zeebrugge, dat zich de laatste jaren heeft heruitgevonden als festivallocatie. Het begon al met Live Is Live in juni, kende een hoogtepunt met WECANDANCE halfweg de zomer en sluit nu in stijl af met Bomboclat. “We blazen eigenlijk nieuw leven in deze badplaats", zegt communicatieverantwoordelijke Willem Dudal. “Zeebrugge zou je op het eerste gezicht niet zien als een hotspot, maar niets is minder waar. We zetten ons hier jaar na jaar duidelijker op de kaart.”