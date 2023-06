Vijf maanden hinder door heraanleg van kruispunt Gistelse Steenweg met N31 Expresweg: “Betere doorstroming van het verkeer is het doel”

Waar eet je de lekkerste zeetong van Vlaanderen? Luc Bellings neemt de proef op de som én deelt een 10 uit: “Hiervan kan je blijven smullen”

De kans is groot dat je zelf regelmatig in een brasserie belandt voor een snelle hap, maar welke is nu écht de beste? Sterrenchef Luc Bellings trekt elke maand op pad om één gerecht in vijf brasserieën te proeven en te beoordelen. Deze maand bestelt hij zeetong in Gent, Brugge, Antwerpen, Hasselt en Brussel. “Uitzonderlijke kwaliteit op deze locatie!”