Vier jaar cel voor moeder die haar eigen zoontje ontvoerde naar de Verenigde Staten

Brugge Brugse Annick Desmet is nieuwe voorzitter van Vlaamse reisbu­reaus: “Onze sector heeft het bijzonder zwaar, maar we hebben hoop”

3 november Annick Desmet (48) van Reizen Van Renterghem in Brugge is verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR). En dat in misschien wel het zwaarste jaar ooit voor de reissector. “De situatie is uitdagend”, zegt Desmet. “Maar tijdens elke crisis zijn er kansen en die moeten we grijpen.”