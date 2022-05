VIDEO - Overrompeling op openingsavond 820e Meifoor: "Dit wordt een supereditie"

Met duizenden stonden ze aan te schuiven om tussen 16u30 en 18u te profiteren van de gratis rondjes of spelbeurten die de foorkramers aanboden. Opvallend veel kinderen werden begeleid door hun grootouders. Oma Gina Seru uit Sint-Michiels kwam met Ella-Maria (7 )en Dimitri (5) Coopman. “Ze hebben er enorm naar uitgekeken. De kermis blijft een volksfeest en het is dan ook super dat de belangstelling enorm is. We zijn trouwens van plan om nog drie keer terug te komen.” Een beetje verderop zien we de stralende gezichten van Fauth (2) en Vince (3) die onder het toeziende oog van oma Annick een ritje maken op één van de talrijke draaimolens. “Straks gaan we ook nog eendjes vissen want dat staat bovenaan hun verlanglijstje bij een bezoek aan de Meifoor.”

Volledig scherm Ella-Maria (7 ) en Dimitri (5) Coopman kwamen samen met hun oma naar de kermis. © Benny Proot

Volledig scherm Ook Fauth (2) en Vince (3) waren vrijdagavond in hun nopjes. © Benny Proot

Aanschuiven voor een portie oliebollen

Ondertussen is het half 6 en ook wij kunnen niet weerstaan aan de heerlijke geur van de oliebollen die massaal over de toonbank schuiven bij de Gezondheidsapotheek. Voor Barbara Sioen en haar crew is dit een thuiswedstrijd want vijf maand per jaar staan ze in Brugge opgesteld. “Normaal start de drukte op de openingsavond pas na 18 uur maar vandaag zagen we vanaf 16 uur een echte overrompeling. Traditiegetrouw is het eerste en het laatste weekend altijd het drukst. Het wordt wel uitkijken wat het effect van het warme weer zal zijn. De mensen gaan misschien eerst een barbecue houden in de tuin en pas later naar de kermis komen.” Ook de forains ontsnappen niet aan de prijsstijgingen van de grondstoffen. Sioen vertelt ons dat de kosten voor mayonaise en olie verdubbeld zijn maar ze voegt er meteen aan toe dat de Gezondheidsapotheek dit niet zal doorrekenen aan de klant.

Volledig scherm De Gezondheidsapotheek is een vaste waarde op alle kermissen in Brugge. © Benny Proot

Door de bouw van het nieuwe Beurs-, Congres- en Meetingcentrum (BMCC) op het Beursplein en de werken voor de ondergrondse parking in het Koning Albert I-park moest er gekeken worden naar een nieuwe extra locatie en de keuze viel uiteindelijk op het Stationsplein. We horen van ver het gegil vanop de Take Off die zijn bezoekers trakteert op enkele minuten wervelende sensatie. Uitbater Grégory Schmit is tevreden met zijn nieuwe stek hier. “Na Aalst, Gent en Kortrijk is dit onze vierde kermis in 2022. Nadat de pandemie ons lam legde, merken we dat de mensen heel enthousiast zijn dat ze eindelijk opnieuw naar de foor kunnen. Het stadsbestuur van Brugge heeft zijn best gedaan om een oplossing te zoeken. Ze hebben ons gezegd dat deze tijdelijke locatie op het Stationsplein slechts voor 1 jaar is. In 2023 kunnen we dus terug naar het Albert I-park.”

Volledig scherm Take Off uitbater Grégory Schmit is tevreden met zijn plek op het Stationsplein. © Filip Vanden Berghe

Gevolgen door stijging stookolieprijzen

Per uur verbruikt de Take Off tussen de 35 en 40 liter stookolie. Door de spectaculaire stijging van de energieprijzen was Schmit dus genoodzaakt om zijn ticketprijs van 4,5 naar 5 euro op te trekken. “De mensen hebben hier alle begrip voor. Er zijn er zelfs die zeggen dat ze het normaal zouden vinden als we nog iets meer zouden verhogen maar dat is absoluut niet onze intentie”.

Volledig scherm Ook Miss België 2022 Chayenne Van Aarle zakte vrijdagavond naar Brugge af. © Filip Vanden Berghe

Quote De 820e editie van de Meifoor werd fantas­tisch afgetrapt Pablo Annys, Schepen van ambulante markten

Plaatsmeester Wim Delperdange bevestigt dat het de ambitie is om volgend jaar opnieuw het Albert I-park in zijn volle capaciteit te benutten. “Ik denk dat we er dankzij onze opstelling in geslaagd zijn om een gezellig plein te creëren hier voor het station”. Ook hij verwijst naar de moeilijke periode die de forains achter de rug hebben. “Ik ben dan ook heel blij dat we het standgeld dit jaar gehalveerd hebben.” De bevoegde schepen Pablo Annys (Vooruit) sprak van een hoogdag voor de kinderen en de forains. “Ik zag dat er indrukwekkend veel volk was vanavond. De 820e editie werd fantastisch afgetrapt.”

Guido Hermans, voorzitter van het Meifoor Comité, benadrukte dat de forains het Brugse stadsbestuur zeer dankbaar zijn omdat ze steeds respectvol behandeld worden. “Geen enkele foorreiziger verloor zijn plaats door de werken en dat is een enorme geruststelling voor ons.”

Volledig scherm Guido Hermans sprak vol lof over de aanpak van het Brugse stadsbestuur. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm De forains op het Stationsplein verwachten dat deze voorlopige locatie een voltreffer wordt. © Filip Vanden Berghe

De Brugse Meifoor staat tot en met zondag 29 mei op vier locaties: ‘t Zand, het Simon Stevinplein, een stuk van het Albertpark en het Stationsplein. De traditionele verminderde prjisdag vindt plaats op 27 mei 2022.