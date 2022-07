VIDEO. Afscheidnemende Brugse sterrenchef 'lanceert’ zijn Michelinster naar het universum

Na 45 jaar in de horeca houdt Serruys er eind dit jaar mee op. De flamboyante Bruggeling, die de grootste sterren over de vloer kreeg, werkt nog tot eind dit jaar door. Zijn restaurant werd niet meer opgenomen in de laatste Michelin-gids. Logisch ook, want de zaak zal geen jaar meer bestaan. “Een gouden tijd is het geweest”, zegt Serruys, die in een filmpje een ballon met een ster de lucht in stuurt.