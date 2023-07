Verzon Belgisch tienermeisje aanranding door profvoetballer in Griekenland? “Onderzoek pleit hem volledig vrij”

Oudste familieho­tel van Knokke, waar Giscard d’Estaing en Adamo sliepen, viert 100 jaar aan ‘Place m’as tu vu’: “Onze horecazaak in de koepel wordt spraakma­kend”

Het is het enige hotel in Knokke-Heist met frontaal zeezicht en het heeft er een indrukwekkende geschiedenis op zitten, met tal van klinkende namen als gasten. ‘The Memlinc’, dat het befaamde Albertplein als ‘voortuin’ heeft, bestaat een eeuw. En is springlevend. “Onze ‘skybar’ van 1,3 miljoen euro heeft ook het jonge publiek opnieuw aangetrokken”, zegt eigenaar Christophe Deklerck (63). En dan moet hun horecazaak in de gloednieuwe glazen koepel nog openen.