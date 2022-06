Verwarde vandaal (25) richt heel wat schade aan rond Jan Breydelstadion: “Zelfs toen conciërge hem betrapte, bleef hij doorgaan”

Wat bezielde de 25-jarige man om vernielingen aan te brengen rond het Jan Breydelstadion? Dat vragen ze zich zowel bij Cercle Brugge als bij de buren van Club af. De twintiger bracht in de loop van dinsdagnacht een ongewenst bezoekje aan het domein rond het stadion. Een rustige wandeling stond duidelijk niet op de planning. Zo sleurde hij een groot en zwaar ijzeren hek uit de hengels. Waarom hij dat deed, is momenteel een raadsel, maar het bleek slechts de start van zijn vandalentocht te zijn.

Verdachte ter plaatse opgepakt

Het was omstreeks 2.30 uur dat de conciërge van Cercle, die in een appartement op de site woont, een vreemde man opmerkte in de omgeving van de fanshop van groen-zwart. “Hij zag dat het raam van de shop verbrijzeld was", bevestigt woordvoerder Louis-Philippe Depondt. De aanwezigheid van de conciërge kon de 25-jarige dader echter weinig schelen. Hij bleef spullen door het al kapotte raam gooien - tot zelfs een registratietoestel toe. De conciërge had in de tussentijd de politie gealarmeerd, die de verdachte ter plaatse kon klissen. Hoe lang hij op dat moment al rond het stadion liep, is niet helemaal duidelijk. De alerte conciërge voorkwam mogelijk wel erger, aangezien uit camerabeelden zou blijken dat de twintiger ook in afgesloten zones van het stadion probeerde binnen te dringen.

Volledig scherm Vandalisme Jan Breydelstadion © Benny Proot

“Onze diensten hebben de man in kwestie meegenomen naar het politiekantoor en bestuurlijk aangehouden om te voorkomen dat hij verdere schade zou aanrichten", zegt Lien Depoorter van de Brugse politie. De vandaal maakte een verwarde indruk en was wellicht onder invloed, al willen ze bij de politie over dat laatste niet in detail treden. Uit verhoor zal moeten blijken wat de man bezielde. Er komt naar alle waarschijnlijkheid nog een gerechtelijk staartje aan.

Schade herstellen

Alles samen richtte de twintiger een kleine ravage aan. Vooral de fanshop van Cercle is zichtbaar beschadigd, net zoals een toegangspoort, een gebouwtje voor ticketverkoop, en enkele asbakken die van de muur werden getrokken. “Ook twee van onze geparkeerde wagens deelden in de brokken. Er staan ook duidelijke voetstappen op, wat er wellicht op wijst dat hij blutsen wilde maken in de voertuigen”, zegt de woordvoerder van Cercle. “Uiteraard betreuren we dergelijk vandalisme enorm.” Bij Club Brugge klinkt hetzelfde verhaal. In de loop van woensdag werd de schade verder opgemeten en waar mogelijk meteen hersteld. Omdat bij beide ploegen schade werd aangericht, kijkt men niet richting supportersmotieven.

