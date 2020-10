Verstrenging op komst in West-Vlaanderen? Gouverneur overlegt met burgemeesters over extra maatregelen: “Tijd om op tafel te kloppen”

Van burgemeesters- naar gouverneursoverleg

“Er zijn afgelopen weekend heel veel mails en berichten binnengekomen met heel concrete ideeën en voorstellen”, zegt Decaluwé, die voorlopig nog weinig kwijt wil over de inhoud van die voorstellen, al liggen die vermoedelijk in de lijn van de lokale maatregelen. “Ik heb alles even op een rijtje gezet en nu gaan we na of er een draagvlak is bij de burgemeesters. Er liggen een aantal heel concrete voorstellen op tafel. Nadat we die voorstellen bij de burgemeesters hebben afgetoetst, neem ik die ook mee naar het overleg met de gouverneurs, dat dinsdagochtend gepland staat. Die voorstellen zullen dan allemaal dezelfde dag nog overgemaakt worden aan de Vlaamse regering. Dat lijkt me een heel verstandige manier van werken.”