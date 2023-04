Verschillende woningen beschadigd bij zware brand in Assebroek: “Twee huizen onbewoonbaar”

RECONSTRUC­TIE. De dag dat het geld regende in een West-Vlaams dorp: “Drie huizen zijn kort nadien gereno­veerd... Da’s toch geen toeval, hé?”

Het kleine Zedelgem werd exact tien jaar geleden plots wereldnieuws. Inbrekers gooiden er tijdens een achtervolging een kluis boordevol geldbriefjes op straat. Een half miljoen euro graaiden omstaanders en passanten bij elkaar voor de politie arriveerde. Tien jaar later kijken de buren soms nog jaloers naar elkaar, merkten we. Voor de allereerste keer praat ook de eigenaar van de kluis. “Of dat allemaal zwart geld was? Maar neen, gij.”