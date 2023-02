Verrassende Brugse horeca, beste start-up of leukste shoppingbeleving: eerste grote Brugge Awards-show zet lokaal talent in de kijker

In het Beurs- en Congrescentrum BMCC worden op maandag 5 juni negen Brugge Awards verdeeld. De allereerste grote show van de stad Brugge en ondernemersplatform Brugge.inc wil plaatselijke ondernemers in de bloemetjes zetten. Wie komt in aanmerking? En kan je ook je eigen zaak nomineren?

“Brugge heeft in alle sectoren toonaangevende bedrijven, handels- en horecazaken. Hoog tijd dat we iets nadrukkelijker tonen over welk potentieel onze stad beschikt en hoe trots we hierop moeten zijn”, zegt schepen van Werk en Ondernemen, Pablo Annys (Vooruit). Voor de organisatie van de Brugge Awards slaan Brugge.inc en de stad Brugge de handen in elkaar.

Ondernemersplatform Brugge.inc werd in november 2020 gelanceerd door Stad Brugge, Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen. Bedoeling was om de Brugse regio in binnen- en buitenland te profileren en te promoten als een ijzersterke plek voor ondernemers, en om mensen met ondernemersbloed maximaal kansen te bieden om hun ambities waar te maken.

Bekroning

“Jaarlijks bekronen we vanaf nu met de Brugge Awards negen ondernemingen en/of ondernemers in verschillende categorieën op basis van hun verwezenlijkingen en hun betekenis voor Brugge als bedrijvige en vooruitstrevende stad”, verduidelijkt Annys. Elke onderneming en/of ondernemer met een vestiging in Brugge kan zichzelf kandidaat stellen of kan genomineerd worden voor een award.

De negen categorieën zijn: Start-up award, Tech scale-up award, Onderneming van het jaar, Shoppingbeleving, Verrassende horeca, Flavourite Bruges award, Nieuwbouw/renovatie award, Green award en Brugs ambassadeur. Die kunnen, als dat nuttig is, nog worden aangevuld met een tiende bekroning: de Lifetime Achievement award. De jury bestaat uit niet-Brugse, externe deskundigen uit verschillende economische sectoren. Ze hebben affiniteit met de Brugse regio en zijn expert binnen een of meerdere van de prijzencategorieën.

De laureaten worden op maandag 5 juni bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond in het BMCC. Presentatrice Rani De Coninck, bekend van radiozender Joe, zorgt voor een vlot verloop van het academische gedeelte. Daarna vindt er een ‘walking diner’ met netwerkmogelijkheden plaats. DJ Sven Ornelis sluit de avond af. De award zelf is van de hand van de Brugse letterbeeldhouwster Maud Bekaert. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) benadrukt het belang: “Ondernemen zit in het Brugse DNA. Ik roep dan ook alle Brugse ondernemers op om hun zaak in de schijnwerpers te zetten door zich te nomineren voor één of meerdere categorieën.”

Een bedrijf of handelszaak nomineren? Dat kan tot en met 31 maart via de website.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.