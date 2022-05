Veroordeelde pedofiel vlucht net na uitspraak naar Ibiza: “Hier kan ik mijn beroep beter voorbereiden dan in de gevangenis”

Brugge Kalligraaf Brody Neuen­schwan­der schenkt opbrengst van expo aan Oekraïne-wer­king van OCMW: “Teken van respect voor het menselijk leven”

Kalligraaf en tekstkunstenaar Brody Neuenschwander schenkt 6.000 euro, ofwel de opbrengst van ‘A Brush with Silence’ in de Godelieveabdij aan de Oekraïne-werking van het Brugse OCMW. Het evenement, dat in verleden onder andere in de Verenigde Staten en Australië werd georganiseerd, brengt kalligrafen uit uiteenlopende culturen samen.

20 mei