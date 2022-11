Veroordeelde moordenaar krijgt opnieuw 6 maanden cel voor diefstal op z'n werk

Brugge/Bredene/TienenVeertien jaar nadat hij in het Leuvense assisenhof 25 jaar opsluiting kreeg voor de moord op z’n beste vriend, heeft Dominique V. (36) in Brugge opnieuw 6 maanden cel gekregen. Ditmaal voor de diefstal van een smartphone op z’n werk.

Dominique V. stak z’n beste vriend David Kures (19) op 29 december 2005 dood in z’n woning aan de Kabbeekvest in Tienen. Pas anderhalve maand later, op 16 februari 2006, vond de politie het lijk terug in de kelder van de woning van V. De man werd op 14 maart 2008 veroordeeld tot 25 jaar opsluiting voor moord in het Leuvense assisenhof. Intussen is hij vrij onder elektronisch toezicht.

V. lijkt z’n leven nog niet echt gebeterd te hebben. Hij woont intussen in Bredene en moest zich vorige maand voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden voor loondiefstal. Op 19 september vorig jaar was V. aan de slag in een Mc Donalds in Brugge. “Hij ging die dag wat vroeger naar huis en passeerde bij z’n vertrek nog even langs de kleedkamer”, vertelde procureur Frank Demeester. “Daar nam hij een smartphone mee naar huis.”

Volgens het Openbaar Ministerie werd de Samsung Galaxy gelokaliseerd nabij de woning van Dominique V. De man zelf beweerde echter dat hij met de diefstal niets te maken had. “Nochtans bleek uit de telefonie wel dat het simkaartje van z’n echtgenote even in de gsm zat. Zijn verhaal is dus nonsens.” Voor z’n proces kwam V. niet opdagen. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 6 maanden cel en 400 euro boete.

