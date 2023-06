Vernieuwde Zuidzandstraat in Brugge opent nét voor koopjesweekend begint: “We zien ook nieuwe winkels komen, dus we zijn optimistisch”

Maak kennis met Aristide de Vijfde, de nieuwe mascotte van het Volkskunde­mu­se­um. En ja, daar deden ze in Brugge véél moeite voor

Het was met voorsprong de meest originele vacature van het jaar, die Musea Brugge begin vorige maand lanceerde. Ze waren namelijk op zoek naar een zwarte museumkat voor het cafeetje in het Volkskundemuseum – de opvolger van Aristide IV. Want ja, dat was en ís heel belangrijk, zo blijkt. En die hebben ze nu gevonden. Maak kennis met... Aristide de Vijfde.