Vernieuwde tuin met kunstwerk voor Inloopcentrum ‘t Sas waar kwetsbare bezoekers welkom zijn

“Dit is een vertrouwde ontmoetingsplek voor mensen met verminderde welzijnskansen in de stad”, zegt Fabienne De Vis van 't Sas. “Ze kunnen hier iets drinken aan een democratische prijs, deelnemen aan activiteiten of gebruik maken van basisvoorzieningen. Even douchen, kledij wassen, mail lezen via het internet: het kan hier gratis voor mensen die nergens anders terecht kunnen.” Tijdens de coronacrisis werd het duidelijk hoe belangrijk ontmoetingen in de buitenlucht zijn. Bezoekers van ’t Sas moesten noodgedwongen afstand houden en zo veel mogelijk in open lucht vertoeven. Het team van het Inloophuis besloot de vertrouwde dienstverlening daarom uit te breiden, met focus op de buitenruimte.