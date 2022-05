Vermoedelijke organisator van mensensmokkel met bootjes opgepakt in Groot-Brittannië

KustEen 29-jarige Iraniër is in Groot-Brittannië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Hewa R. wordt er volgens het Brugse parket van verdacht de leider te zijn geweest van een organisatie die via België boten en ander nautisch materiaal naar Noord-Frankrijk vervoerde.

De afgelopen maanden werden in West-Vlaanderen verschillende vaststellingen verricht van mensensmokkel. Telkens werd daarbij nautisch materiaal aangevoerd om vluchtelingen ter hoogte van de Noord-Franse kust in kleine opblaasbare bootjes de Noordzee op te duwen. Internationale mensensmokkelbende opereren al langer in België en de buurlanden en verdienen grof geld aan de overtochten tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. “Vaak is België daarbij een transitland en worden boten, buitenboordmotoren, zwemvesten en gevulde jerrycans met personenwagens of kleine bestelwagens vanuit één van de buurlanden naar Noord-Frankrijk gevoerd”, zegt procureur Frank Demeester van het Brugse parket.

Uitlevering

In opdracht van het Brugse parket ging het team mensensmokkel van de FGP West-Vlaanderen op zoek naar de organisatoren van deze vorm van mensensmokkel. In samenwerking met de Britse politiedienst NCA kon woensdag in Londen een vermoedelijke mensensmokkelaar in de boeien worden geslagen. De 29-jarige Iraniër Hewa R. wordt ervan verdacht een leidend figuur te zijn geweest binnen een mensensmokkelbende die bootjes vanuit Turkije richting Noord-Frankrijk voerde. Hij werd gearresteerd op z'n werk. Volgens het Brugse parket zal de verdachte zich na z’n uitlevering moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Brugge.

Volgens procureur Frank Demeester is de strijd tegen mensensmokkel een prioriteit voor het parket West-Vlaanderen. “Samen met de mensensmokkel door middel van koeltransporten, staat de mensensmokkel door middel van ‘small boats’ het hoogst op onze prioriteitenlijst”, zegt hij. “Voor ons is deze vorm van mensensmokkel bij uitstek levensbedreigend, zodat wij alles in het werk stellen om zo snel mogelijk tussen te komen. Iedere overtocht die kan worden vermeden, is immers een overtocht met potentieel dodelijke afloop die is verijdeld.”

LEES OOK: