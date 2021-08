Vermiste man (88) levenloos teruggevonden op boogscheut van eigen woning

De 88-jarige man vertrok maandag zoals steeds rond 10.30 uur op wandeling in de buurt van zijn woning in Sint-Kruis. Toen hij langer wegbleef dan normaal, sloeg de familie alarm. De politie zette meteen een grote zoekactie op poten in de omgeving. Zo werd er gezocht met de hondenbrigade en een helikopter. Politiemensen gingen in de buurt ook op pad met een foto van de tachtiger in de hoop dat iemand hem had gezien.