Verkrachter van echtgenote krijgt opnieuw 37 maanden cel voor partnergeweld tegen zelfde vrouw

Op 26 augustus 2019 vergreep de beklaagde zich aan zijn echtgenote in hun toenmalige woning in Zuienkerke. Het was hun 12-jarige zoon die de politie belde. Het onderzoek bracht bovendien een hele reeks feiten van partnergeweld aan het licht. M.T werd op 12 oktober 2020 veroordeeld tot 37 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De beklaagde lapte zijn voorwaarden echter aan zijn laars en belandde door nieuwe feiten opnieuw in de gevangenis. Op 1 april 2022 werd zijn straf daarom omgezet in 37 maanden effectief.