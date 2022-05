Verkiezingskoorts bij Vooruit in Brugge, waar kandidaat-burgemeester Pablo Annys (47) eigen boek schrijft: “Ik wil meer persoonlijkheid in de schaal leggen, Brugge kan wat durf gebruiken”

In een volle foyer van de Brugse Stadsschouwburg stelde Pablo Annys dinsdagavond zijn eerste boek voor. Een beetje naar het voorbeeld van voorganger Renaat Landuyt die in de aanloop naar verkiezingen zijn toekomstbeeld over Brugge in een naslagwerk goot. Annys werd een paar maanden geleden al naar voor geschoven als nieuwe kopman, de kandidaat-burgemeester voor Vooruit voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Met zijn ervaring in het bedrijfsleven als consultant, manager en ondernemer én vijf jaar schepenambt in Brugge op de teller acht Annys zijn moment gekomen.