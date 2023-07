Verkeerslichten op kruispunt Gistelse Steenweg en Expresweg defect

Immense Big Top van Cirque du Soleil stijgt op in Knok­ke-Heist: “Dit wordt één van dé blikvan­gers van onze zomer”

Voor het eerst in zes jaar staat de immense Big Top van Cirque du Soleil weer in België. De blauw-gele tent van 18 meter hoog torent meer dan een maand lang boven de gebouwen langs de Natiënlaan in Knokke-Heist. Dit wordt vanaf 27 juli het adembenemend decor voor de betoverende show KURIOS: Cabinet of Curiosities.