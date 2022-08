Verkeersdeskundige na ernstig ongeval in Zeelaan: "Motorrijder reed in op linkerachterzijde van wagen”

Het ongeval vond even na 18.30 uur plaats in de richting van Brugge. De politie trof er bij hun aankomst een gecrashte motor en wagen aan. Brokstukken lagen verspreid over de volledige rijbaan. Wat de precieze rol was van beide voertuigen, was echter niet duidelijk. De 57-jarige motorrijder uit Brugge werd wel in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dinsdagmorgen was zijn toestand nog ongewijzigd. De bestuurster van de wagen, een 61-jarige vrouw uit Brugge, kwam met de schrik vrij.