Vergunning aangevraagd voor woontoren van 50 (!) meter hoog aan Kaaidistrict

Zoals bekend komt in het Kaaidistrict, tussen de Slachthuisstraat en de Havenstraat een nieuwe, dynamische stadswijk met woningen, nieuwe bedrijven, ateliers en groene verbindingen. Nu bevindt zich daar onder meer de site-Lanssens. Begin vorig jaar maakte het stadsbestuur van Brugge bekend dat er grote plannen zijn met die omgeving, die er veel moderner moet gaan uitzien. Ook toen al liet schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) verstaan dat er een mogelijkheid was om tot 50 meter hoog te bouwen . Ter vergelijking: de hoogste gebouwen aan het station zijn 40 meter hoog.

In het woonblok zou er ruimte zijn voor bijna 180 appartementen over 14 verdiepingen, maar ook kantoren en ateliers. Er loopt een openbaar onderzoek tot juni om uit te maken of de vergunning zal worden toegekend.