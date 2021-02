Verdwijning uit 1990 opgehelderd dankzij autowrak in Damse Vaart: “Een van onze oudste dossiers die we hebben opgelost”

Afgelopen zondag meldde een getuige aan de politiezone Brugge dat hij aan de Damse Vaart onder water de contouren had gezien van een voertuig. Die was zichtbaar geworden omdat het water in de vaart was verlaagd om overstroming te vermijden. Een duiker begaf zich onder water en de brandweer haalde uren later een oude Ford Taunus uit het water. Uit de eerste vaststellingen bleek dat het voertuig er al heel lang moet gelegen hebben. “De contacten werden gelegd met de Cel Vermiste Personen, die erg snel de link legde met een verdwijningsdossier van 1990", zegt het Brugs parket. “ In de zomer van 1990 verdween een 38-jarige man uit Brugge. Hij was toen laatst gezien met zijn voertuig Ford Taunus.”