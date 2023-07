Verdachte uitgeleverd voor mensensmokkel: 24 slachtoffers dobberden twee dagen in bootje op Noordzee

De opvarenden verwittigden op 27 oktober 2021 zelf de hulpdiensten. Ze waren een tweetal dagen eerder vertrokken vanuit Noord-Frankrijk, maar hun bootje was door een defecte motor afgedreven tot voor de kust van Zeebrugge. In de buurt van het windmolenpark werden ze uiteindelijk gered. Enkele slachtoffers moesten door de helikopter naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Een van de opvarenden vertelde kort na de reddingsactie spontaan hoe de vork in de steel zat. Faiz A. (36) beweerde dat hij in opdracht van de echte smokkelaars de transmigranten van de Noord-Franse vluchtelingenkampen tot aan het strand had begeleid. Tijdens zijn eigenlijke verhoren trok de Irakees die verklaringen echter in. In juni 2022 werd hij door de Brugse strafrechter tot zes jaar effectieve celstraf veroordeeld. Het hof van beroep herleidde die straf later tot vijf jaar cel.