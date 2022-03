Verdachte dealers vluchten weg van politiecontrole en eindigen met wagen in haag: parket vordert tot 2 jaar cel

Brugge/ZedelgemEen 26-jarige Bruggeling riskeert 2 jaar cel voor de verkoop van cannabis. Samen met een onbekende kompaan vluchtte M.B. vorig jaar weg van een politiecontrole in Zedelgem. Hun vlucht eindigde echter al snel in een haag.

De politie Het Houtsche voerde op 24 april vorig jaar een verkeerscontrole uit in Zedelgem. Toen een Renault bij het zien van het dispositief rechtsomkeer maakte, zette een motard de achtervolging in. Hij zag hoe één van de inzittenden twee zakken uit het voertuig gooide. Korte tijd nadien reed de wagen zich vast in een haag. Bruggeling M.B. (26) zat achter het stuur, zijn kompaan kon te voet ontkomen. De twintiger had een kleine 600 euro cash geld op zak. In de twee zakken die tijdens de achtervolging werden gedumpt, bleken 280 gram cannabis en bijna 90 gram hasj te zitten. In de middenconsole van de Renault zat nog eens 11 gram cannabis.

Chinezen

Het voertuig was volgens het parket een huurwagen die op naam stond van C.L. (31) uit Zeebrugge. De man gaf toe dat hij sinds 27 november 2020 in opdracht van M.B. tot vier keer toe een wagen had gehuurd. Zijn kompaan ontkende echter een dealer te zijn. “En dat terwijl hij al twee keer veroordeeld werd voor drugs, foto’s en filmpjes van cannabis op z’n gsm had staan en communiceerde via Wickr”, vertelde procureur Lode Vandaele. “Met alle Chinezen, maar niet met den dezen!”

Het Openbaar Ministerie vorderde 2 jaar effectief voor M.B. De verdediging drong aan op voorwaarden. “Men wil van mijn cliënt een grote dealer maken, terwijl het dossier dat helemaal niet aantoont”, foeterde meester Kris Vincke. De raadsman van M.B. wees z'n passagier in de Renault aan als dealer. “Mijn cliënt was enkel zijn afnemer.” C.L. stond naast het huren van de wagens ook terecht voor drugsbezit. Hij riskeert 12 maanden cel. Zijn advocaat Pieterjan Dens vroeg om een werkstraf. “Mijn cliënt wist dat zijn vriend met louche zaakjes bezig was, maar niet dat het om drugs ging”, klonk het. “Niet alle huurovereenkomsten werden door hem ondertekend en hij heeft ook zelf niet betaald.” Vonnis op 14 april.

LEES OOK: