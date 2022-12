Veel vreugde van oud naar nieuw en een deugddoende wandeltocht: onze 5 weekendtips in Brugge en aan de kust

Brugge/Kortrijk Brugge en Kortrijk blijven ruziën over kandida­tuur Europese Culturele Hoofdstad: “Onbegrij­pe­lijk dat we er niet in slagen om één West-Vlaams front te vormen”

Nauwelijks had Brugge haar kandidatuur voor titel van Europese Culturele Hoofdstad in 2030 vrijdag bekendgemaakt, of Kortrijks cultuurschepen Axel Ronse (N-VA) reageerde afkeurend. In Brugge begrepen ze de uithaal niet, maar Ronse kwam er nu nog eens op terug in een open brief. En weer snappen ze er in Brugge niets van. “Waarom zit nota bene een Bruggeling op de kap van Brugge, terwijl er nog andere kandidaten zijn?”, vraagt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zich af. “Het is gratuit hoe De fauw mij op mijn afkomst aanpakt”, aldus Ronse. De spanningen tussen Brugge en Kortrijk lopen hoog op.

