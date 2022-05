Vandaag weer 400 extra groene stoelen erbij in Brugge

Brugge Twee jaar cel voor mensensmok­kel in koelcontai­ners in Zeebrugge

Twee Irakezen zijn door de Brugse correctionele rechtbank voor twee feiten van mensensmokkel veroordeeld tot twee jaar effectieve gevangenisstraf en 112.000 euro boete, waarvan 28.000 euro effectief. De slachtoffers sloegen zelf alarm toen ze in Zeebrugge in de koelcontainers in ademnood geraakten. Salam O. (21) kreeg in Frankrijk al vijf jaar cel voor zijn aandeel in een grote bende.

