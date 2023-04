Van Thais Nieuwjaar tot historisch volksfeest: onze weekendtips in Brugge en aan de kust

Wie geen conformi­teits­at­test voor huurwonin­gen kan voorleggen, riskeert boete van 350 euro in Brugge

Sinds 1 januari 2022 is het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen van toepassing in Brugge. Wie een woning wil verhuren of ter beschikking stellen moet over een goedgekeurd conformiteitsattest beschikken. Wie geen conformiteitsattest aanvraagt kan nu een sanctie krijgen in de vorm van een GAS-boete.