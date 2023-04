Van surfen tot gamen: dankzij deze 7 kampen in Brugge en aan de kust beleeft je kind een fijne zomer

OP KOT IN... Brugge. Julie (20) betaalt 350 euro per maand: “Ik heb een eigen douche én mijn hondje Tokio is hier welkom”

Wie studenten in zijn omgeving heeft, weet het: een degelijk kot vinden voor een schappelijke prijs wordt steeds lastiger. Onze redactie neemt de kotenmarkt in de Vlaamse studentensteden onder de loep. Vandaag gaan we naar Brugge, met 10.000 studenten een wat kleiner exemplaar dan pakweg Leuven of Gent. We kijken binnen bij Julie (20) en haar hondje Tokio, vragen haar de voor- en nadelen van student zijn in de Breydelstad, en zoeken uit hoe je best aan je zoektocht begint.