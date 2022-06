Van Plopsaqua tot Ketnet Zomertour: 8 leuke activiteiten voor kinderen tijdens de zomervakantie in Brugge en aan de kust

Brugge Acht maanden cel voor dief die werkkledij probeert te stelen in Stock Vermeersch

Een 33-jarige Kosovaar heeft in de Brugse rechtbank 8 maanden cel gekregen voor een mislukte winkeldiefstal in de Stock Vermeersch in Brugge. Kushtrim S. probeerde zich na z’n betrapping nog te verstoppen in de Brico Plan-it, maar kon toch worden opgepakt.

28 juni