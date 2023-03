Van optredens van bekende artiesten en live radio tot springen van metershoge constructie: Brugge trekt JEZ!-feestweek op gang

Axelle (18) is finaliste Queen of the Models: “Ik zat niet goed in m'n vel en besloot om me in te schrijven”

Axelle Deschoolmeester (18) uit Brugge is finaliste in de wedstrijd Queen of the Models. Axelle volgt deeltijds opleiding als Schoonheidsspecialiste en Salonbeheer in het volwassenenonderwijs. Ze doet ook nog algemene vakken om haar secundair diploma te halen en werkt bij een Brugse chocolatier.