Van model tot eigen modezaak op toplocatie: Ine (26) maakt met House of HNDRX droom waar. “Een uniek concept voor Brugge”

Blankenberge Ouders van jongen met duchenne zoeken steun voor aangepaste rolstoel­bus: “Axl (12) vervoeren wordt steeds moeilijker”

De ouders van Axl Geuens (12) uit Blankenberge hebben 50.000 euro nodig om een speciaal busje te kunnen kopen om hun zoon te vervoeren. De jongen lijdt aan de ziekte van Duchenne en kan daardoor niet zelfstandig in een wagen stappen. Een vriendin van de ouders is nu een inzamelactie gestart. “Het wordt te zwaar om hem in de auto te tillen”, zeggen zijn ouders.

10 maart