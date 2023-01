Van middagtoezicht op school tot hulp voor groendienst: N-VA wil verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen in Brugge

BruggeBrugge telt bijna 3.000 uitkeringsgerechtigde werklozen, waarvan bijna de helft meer dan twee jaar werkloos is. Daarom pleit oppositiepartij N-VA ervoor om verplichte gemeenschapsdienst aan te bieden voor deze doelgroep. Schepen van Werk Pablo Annys (Vooruit) is alvast geen voorstander. “Ik denk niet dat dit de juiste manier is.”

Op 1 januari 2023 voerde de Vlaamse regering de ‘verplichte gemeenschapsdienst’ in. De Vlaamse regeringspartijen CD&V, Open Vld en N-VA willen zo langdurig werklozen die meer dan twee jaar zonder job zitten, inschakelen voor maatschappelijk relevante taken. Lokale besturen kunnen daarvoor een subsidie bij Vlaanderen aanvragen. “Brugge moet dat doen", vindt N-VA-fractieleider Geert Van Tieghem, die maandag een voorstel zal lanceren op de gemeenteraad. “Zo kunnen werklozen opnieuw sociale vaardigheden en het nodige arbeidsritme verwerven. Dit kan een belangrijke opstap zijn richting een passende job op de gewone arbeidsmarkt.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Pablo Annys, schepen van Werk in Brugge. © rv

“Werkgevers smeken om extra krachten, ook in Brugge. Dat gaat vaak om heel eenvoudige taken. Daarvoor kunnen deze langdurig werklozen ingeschakeld worden.” Die gemeenschapsdienst gaat dan van klusjes bij scholen zoals middagtoezicht tot werken voor de groendienst of in de openbare sector.

Quote Als we meestappen in dit verhaal, ben ik eerder voorstan­der van vrijwilli­ge gemeen­schaps­dienst. Vanuit mijn optiek moet werken lonen Pablo Annys, schepen van Werk

Het aantal leerwerkplekken die de gemeente of stad aanbiedt en het aantal opgeleide mentoren dat daarvoor vereist is, bepaalt de hoogte van de subsidies door de Vlaamse overheid. Gemeenten kunnen kiezen om 3, 6, 18 of 39 werkplekken aan te bieden. De subsidies variëren van minimaal 7.396,84 euro tot maximaal 96.158,96 euro. De prestaties bedragen minstens 32 uur per maand of 2 halve dagen per week en maximaal 64 uur per maand en dit gedurende maximaal zes maanden.

1,30 euro per uur

Bevoegd schepen van Werk Pablo Annys (Vooruit) is alvast duidelijk in zijn eerste antwoord. “Ik ben een koele minnaar van dit idee", zegt hij. “Ik hou al niet van het woordje ‘verplicht’. Als we meestappen in dit verhaal, ben ik eerder voorstander van vrijwillige gemeenschapsdienst. Vanuit mijn optiek moet werken lonen. Als je mensen verplicht om voor 1,30 euro per uur te gaan werken, betwijfel ik of dat bijdraagt tot de activering van deze doelgroep. Wat mij betreft, moet Brugge daar dus niet op ingaan." Annys gelooft meer in de huidige aanpak van tijdelijk werk om mensen weer in het arbeidscircuit te introduceren.

Of dat maandag ook het antwoord op de gemeenteraad is, valt nog af te wachten. Mogelijk liggen de standpunten van de coalitiepartners van Vooruit in Brugge – CD&V en Open Vld – niet op dezelfde lijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.