Van ladders en stellingen tot kerstverlichting: stad Brugge veilt online

Topanti­quair Paul De Grande koopt woning in hartje Brugge waar ooit schilder Hans Memling woonde (en daar heeft tv-programma mee voor gezorgd)

Mede dankzij een passage in het Play4-programma ‘Huizenjagers’ heeft topantiquair Paul De Grande een nieuwe woning gevonden. In Brugge dan nog wel, waar hij het Huis Memling bezocht, kritisch bekeek, maar alsnog toehapte. Vorig jaar verkocht de tv-figuur nog zijn kasteel in Snellegem.