Van Kinder Bueno met Romelu Lukaku tot 'American dream’: Brugs topmodel Virginie (33) bouwt met haar gezin nieuw leven uit in Connecticut

New York is amper een uurtje rijden vanwaar Virginie Bleyaert (33) sinds vijf jaar met haar gezin woont. Aan de kust en hoogzwanger. “De lente, zomer en herfst zijn hier uiterst zacht. Daar kan ik heel erg van genieten”, zegt ze met haar zachte stem. Brugs accent, ook. Dat is ze niet verloren. “Door de coronacrisis kon ik twee jaar lang Amerika niet uit, maar afgelopen kerstperiode zijn we dan toch eens overgevlogen. Terug naar de familie. De toerist uitgehangen in Brugge, op de bootjes gezeten, kerstmarktje bezocht... Dat was eigenlijk heel prettig.”