Van grijze naar groene Steenstraat: vanaf volgende week verandert grootste winkelstraat van Brugge

Zoals in vele andere steden en gemeenten zijn ‘vergroening’ en ‘ontharding’ ook prioriteiten van het Brugse stadsbestuur. Nadat eerder de Langestraat, Katelijnestraat en Smedenstraat werden aangepakt, is vanaf maandag de Steenstraat aan de beurt. “Het is belangrijk dat onze pleinen en winkelstraten groener worden”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Dat is ook een vraag van de handelaars uit. Studies tonen aan dat mensen langer blijven hangen als er meer groen aanwezig is. Het is dan ook belangrijk dat de Steenstraat levendiger en groener wordt: van een grijze naar een groene wandelstraat.”

Quote Ik wil graag alle winkeliers oproepen om een gevelplant aan te vragen of een bloempot voor hun zaak te plaatsen. Zo wordt de straat nog groener Schepen Mercedes Van Volcem

Concreet zullen de bushokjes aan de Sint-Salvatorskathedraal worden verwijderd. In de plaats komt een groenzone met boombank, zullen er bloeiende, vaste planten worden aangebracht en zullen de boomroosters worden verwijderd om de bomen meer groeiruimte te geven. Door middel van ontharding wil de stad ook wateroverlast tegengaan. “In Brugge is een vierde van de oppervlakte momenteel verhard”, klinkt het. “Water kan niet altijd of onvolledig doordringen en dat zorgt voor een dubbel probleem: bij hevige regen zorgt afstromend regenwater voor een overbelasting van de riolen met overstroming tot gevolg. Daarnaast kan regenwater onvoldoende de bodem indringen. De grondwaterreserves in droge periodes geraken zo snel op.”

Laad- en loszones

Tijdens de werken in de Steenstraat zullen ook de parkeerplaatsen aan de kant van de pare huisnummers verwijderd worden en vervangen door laad- en loszones. De uitbreiding van de parking Centrum Zand onder het Koning Albert I-park, met 635 parkeerplaatsen, moet dat verlies aan plaatsen opvangen. Omdat sinds 1 november geen bussen van De Lijn meer door de Steenstraat rijden, wordt de halteplaats in de Steenstraat ook verplaatst naar het Sint-Salvatorskerkhof. Tot slot zullen fietsnietjes geplaatst worden als bijkomende fietsenstallingen en zeven bijkomende, kleinere groenzones aangelegd worden. “Ik wil ook graag alle winkeliers oproepen om een gevelplant aan te vragen of een bloempot voor hun zaak te plaatsen”, stelt Van Volcem. “Zo wordt de straat nog groener. In de Langestraat gingen al veel winkeliers in op die oproep.”

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden zullen voertuigen en kranen op de rijbaan staan. Daardoor zal tijdens de werkuren, tussen 9 en 16 uur, geen verkeer mogelijk zijn in de Steenstraat. Bestuurders moeten een omleiding volgen via de Zuidzandstraat, het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat, de Gruuthusestraat, de Dijver en verder. “Er zal ook een stilstaan- en parkeerverbod gelden. Laden en lossen zal bovendien niet mogelijk zijn tussen 9 en 16 uur. Voetgangers en fietsers, met fiets aan de hand, zullen de werken via het voetpad kunnen passeren.” De Wollestraat blijft bereikbaar via de Mariastraat en Oude Burg. Ook de Zilverstraat zal bereikbaar blijven. Tot slot wordt de Kemelstraat doodlopend op de Steenstraat.

Het einde van de werken in de Steenstraat is gepland op 16 december. In het voorjaar van 2023 wordt vervolgens de Zuidzandstraat aangepakt.

